Дерек Чисора: Искам повече пари или няма да се бия (видео)

Британският боксьор Дерек Чисора (31 победи и девет загуби) може да не излезе в мача си срещу Джоузеф Паркър на 26 октомври.

Сблъсъкът е предвиден като подгряващ на този между Реджис Прогрейс и Джош Тейъл, който е обединяващ за титлите в лека категория и т.нар. трофей "Мохамед Али".

Чисора обаче меко казано не иска да е подгряващ боксьор. В пресконференцията за галавечерта в Лондон, британецът избухна срещу промоутърите Еди Хърн и Кале Зауерланд, като поиска по-голям хонорар.

Unbelievable rant from Dereck Chisora at today’s press conference as he seriously puts it on Eddie Hearn, Regis Prograis, Adam Smith and Kalle Sauerland, demanding his fight against Joseph Parker is main event.



[ @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/doh8HLoKOt