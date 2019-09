Глобиха Джери Мина с 10 000 лири заради участие в реклама на букмейкър

Централният защитник на Евертън Джери Мина бе глобен с 10 000 лири от Футболната асоциация на Англия за нарушаване на правилника за хазартните игри. Колумбиецът се появи в реклама на букмейкъра "Бетхуего" в родината си, а правилникът на Футболната асоциация на Англия забранява на играчи, треньори и официални лица да се занимават с всякакви дейности, свързващи залагането и футбола.

| Yerry Mina has been warned by the FA as to his future conduct and fined £10,000 after admitting a misconduct charge. #EFC



https://t.co/lNmqmhC9tx pic.twitter.com/mC9jb5nbuh