Тайсън Фюри: Ото е супер секси – точно като мен!

Тайсън Фюри даде прелюбопитно интервю, в което говори за следващия си съперник Ото Валин, но и обсъди останалите големи съперници в тежка категория – Дионтей Уайлдър, Антъни Джошуа.

„Ото е супер секси – точно като мен. Той е висок, строен, има сини очи, руса коса…“, започна в типичния си стил Фюри. „Може да се бие, неслучайно е 20-0.“

„Краля на циганите“ беше попитан за най-големите моменти в кариерата си до момента. Репортерът на BT Sport отбеляза мачовете с Владимир Кличко и Уайлдър.

„О, чакайте. Когато аз бих Владимир, всички казваха, че вече е стар. Минал е зенита на кариерата си. Но 2 години по-късно той взе машина на времето и беше в топ форма срещу Джошуа! Отново беше топ боец. Ами за Уайлдър – няма да забравя, че бях на пода. Той ме прати там и после ме възкреси, както Исус Лазар. Върна ми обратно стария живот“, продължи с грандиозните слова Фюри.

След това британецът бе попитан какво очаква да се случи при най-тежките в следващите няколко месеца.

„Сделката с Уайлдър отдавна я подписахме, повтарям се – на 22 февруари се бием. Според мен той няма да направи мач преди нашия сблъсък. Боксът е спорт и всичко се случва. Не би рискувал. Виждате, че дори и във футбола най-добрите отбори понякога губят от слабаци. Така е в спорта.“

„Уайлдър ми е блокирал номера, не мога да се свържа с него. Може и да си го е сменил (смее се). С Ей Джей се чуваме, бъзикам го за последното му представяне, а той се заканва, че ще ме нокаутира“, сподели Фюри.

