Светът си взе последно сбогом с Антоан Юбер

Светът си взе последно сбогом с младия френски автомобилен пилот Антоан Юбер. 22-годишният пилот почина на 31 август след тежка катастрофа в състезание от Формула 2 на легендарната белгийска писта "Спа".

Опелото на младия французин се състоя в катедралата Нотр Дам дьо Шартр в Северна Франция и започна в 14:00 ч. местно време. На него присъстваха семейството на Антоан, местната власт и личности от света на моторните спортове. Сред тях бяха Ф1 пилотите и добри приятели на Юбер Шарл Леклер и Пиер Гасли, бившите Ф1 пилоти Жан Алези и Оливие Панис и четирикратният шампион Ален Прост, с чиято помощ Юбер стана част от академията за млади пилоти на Рено. На опелото присъства и президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Жан Тод.

Във фаталния за Юбер инцидент на "Спа" пострада още един пилот – американецът Хуан Мануел Кореа, който по последна информация е поставен в изкуствена кома в болница в Лондон заради остра респираторна криза.

Today we stand as one motorsport family and remember the life of Anthoine Hubert



Our thoughts have been with his loved ones as his life was celebrated in Chartres Cathedral, France pic.twitter.com/GMmL0X79Tk