Надал се изравни по големи трофеи с Федерер и Джокович

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ

След като успя да спечели трофея на US Open в близо петчасов финал срещу Даниил Медведев с 3:2 сета (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4) Рафаел Надал се изравни по брой спечелени големи титли с Роджър Федерер и Новак Джокович. Трофеите, влизащи в тази класация, са тези от “Големия шлем”, Финалния турнир на ATP и “Мастърс 1000” турнирите.Титлата от US Open бе четвърта за Надал през сезона, след като завоюва трофеите на “Ролан Гарос” и “Мастърс”-ите в Рим и Монреал. По този начин Матадора се изравнява с Федерер и Джокович, като и тримата са спечелили по 54 от големите надпревари. Невероятното е, че Джокович и Надал са изиграли еднакъв брой турнири (182) и са спечелили еднакъв брой трофеи, докато Федерер е постигнал същия брой успехи, но се е състезавал в 232 турнира. 0



