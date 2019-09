Секси бразилка накара коментатор да онемее (видео + галерия)

Бразилките са уникални. Една от тях успя да спре коментара на един от американските журналисти по време на Световното първенство по баскетбол.

В двубоя Бразилия - САЩ 73:89 една от привърженичките на “Селесао” направи така, че да бъде помнена дълго, дори по-дълго от самия двубой.

Режисьорът на мача се съсредоточи в блондинката точно в момент, в който тя реши да раздвижи своята гръд.

Дамата не беше сложила сутиен, затова и гледката се оказа истинско зрелище. Това може да потвърди и коментаторът на баскетболния мач на FOX.

The announcer couldn't believe what he was seeing & completely lost his train of thought...I mean, do you blame him???pic.twitter.com/RR5E7uBoGi