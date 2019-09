Моторни спортове Кореа е поставен в изкуствена кома заради усложнения от катастрофата на "Спа" 10 септември 2019 | 11:43 - Обновена 0



Кореа претърпя четиричасова операция на краката в град Лиеж в близост до "Спа". По-късно той бе транспортиран в Лондон, където в момента се намира в изкуствена кома в интензивно отделение. Според британското издание The Guardian Кореа е в критично, но стабилно състояние. Juan Manuel Correa is in a 'critical but stable' condition after complications arising from his F2 crash at Spa last weekend



Juan Manuel Correa is in a 'critical but stable' condition after complications arising from his F2 crash at Spa last weekend

The 20-year-old's parents say he is in an induced coma in intensive care in Londonhttps://t.co/zHXmLy5LAc pic.twitter.com/DDwTDhUF6t — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 7, 2019

Семейството на Кореа сподели в Twitter, че подобни дихателни затруднения са често срещани при катастрофи с висока скорост. 20-годишният пилот получи фрактури в краката си вследствие на инцидента, както и лека контузия в гръбначния стълб. Кореа удари спрелия заради завъртане автомобил на Антоан Убер на пистата "Спа" със скорост от над 250 км/ч. Sebastian sends his best wishes for recovery to Juan Manuel Correa #Vettel #Seb5 pic.twitter.com/ntXu1RyfoD — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) September 9, 2019

