Четвъртфиналите на Мондиал 2019 започват днес

https://t.co/OQSvqeb8FA#FIBAWC #WorldGotGame#ARGSRB #ESPPOL pic.twitter.com/bjHk7PF7sv — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 10, 2019 Най-интересното на световното първенство по баскетбол в Китай тепърва предстои. Днес започва фазата на директните елиминации на Мондиал 2019, като в двата четвъртфинални двубоя от днешната програма ще видим сблъсъците Аржентина - Сърбия и Испания - Полша. Първата среща е от 14:00 часа българско време в Донггуан, а втората от 16:00 часа българко време в Шанхай. Аржентина и Сърбия ще се срещнат на световни финали за втори път от 2010 година насам. Тогава двата тима премериха сили в първата фаза на надпреварата в Турция, а победител бе Сърбия - 84:82. Феноменален мач за “гаучосите” в Кайзери преди девет години изигра Луис Скола (32 точки и 7 борби), а днес той отново е в състава на родината си и продължава да впечатлява, макар и вече да е на 39-годишна възраст. @LeaderOfHorde has taken the #FIBAWC by storm (20.6ppg, 4.2rpg, 4.8apg)! How far can go? #SrbijaGotGame pic.twitter.com/xTdQhIlt7g — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 10, 2019

За Испания и Полша това ще бъде дебютен двубой на световен шампионат, но това не е изненадващо, предвид последното участие на "дружината" на Мондиал - преди цели 52 години. За сметка на това двете селекции имат достатъчно на брой двубои на европейски първенства през последното десетилетие, като и в четирите мача победите са за иберийците - съответно през 2009 (90:68), 2011 (70:66), 2013 (89:53) и 2015 (80:66). Ya tenemos definidos los CRUCES de la @FIBAWC #LaFamilia es, junto a Estados Unidos, el único país que desde 1998 SIEMPRE ha estado en cuartos de final



MÁS INFO https://t.co/NFSdVVjXMJ#dESafíoMundial #SelMAS #SomosEquipo pic.twitter.com/AaBwcpaXuM — Baloncesto España (@BaloncestoESP) September 9, 2019 Испанците са спечелили и петте си мача досега в Китай, докато поляците са допуснали едно поражение в също толкова изиграни двубои.

