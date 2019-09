ММА Скалата влиза в октагона UFC, гледа Багата в "Медисън Скуеър Гардън" 10 септември 2019 | 10:06 - Обновена 0



.@TheRock I’m telling @danawhite i want you to put it around my waist 305 all day #supernecessary https://t.co/iLVTW6i92q — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) September 9, 2019

Дуейн Джонсън прие в социалните мрежи поканата и каза, че ще направи всичко възможно, за да присъства. Скалата е много запален фен на ММА. Той има и специална връзка с Масвидал. Джонсън е играл американски футбол в колежа в Маями.



Благой Иванов - Багата също ще се бие пред погледа на Скалата. Той излиза срещу Дерик Люис - Черния звяр.

