Венгер опитал да вземе Меси в Арсенал през 2003-а

Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер разкри, че още през 2003 година се е опитал да привлече Лионел Меси в тима, но не е успял да го стори.

“Когато през 2003 година подписахме със Сеск Фабрегас, имахме разговори и с Меси. Когато си клуб като Барселона, можеш да си дадеш сметка какви фантастични младежки формации си имал. В един и същи състав бяха Меси, Фабрегас и Жерард Пике. Фабрегас и Пике (в Манчестър Юнайтед - б.р.) дойдоха в Англия, но Меси остана в Испания. Интересувахме се от него, но тогава той беше недосегаем”, заяви Венгер пред beIN SPORTS.

