Чехия допусна загуба, но изхвърли Гърция от Световното първенство (видео)

Първата четвърт започна убедително в полза на гърците и серия от 10:2 им даде нужната увереност в началото на мача, а Янис Адетокумбо бе главно действащо лице в частта, завършила 18:12 в полза на “елините”.



През втората част разликата се вдигна до 9 точки за Гърция, но две тройки на Войтех Хрубан върна чехите в битката и те дори успяха да излязат напред на голямата почивка - 33:32.



Мачът вървеше изключително равностойно през третата четвърт на мача, но мощна серия от 13:3 в полза на Гърция към края на частта ги изведе напред с 8 точки актив - 57:49 след 30 минути игра.



Гърците дори успяха да достигнат до нужните им 12 точки разлика през четвъртата част, но повратният момент дойде при 5:32 минути, оставащи на таблото, когато Янис Адетокумбо бе изкаран от игра с 5 фаула и южните ни съседи трябваше да продължат да се борят без най-голямата си звезда. Това доведе до пълен колапс в играта на Гърция, което позволи на чехите да ги настигнат и да не им позволят да направят разликата двуцифрена отново - краен резултат 84:77 в полза на южните ни съседи.

Яромир Бохачик бе най-резултатен за Чехия с 25 точки, включващи 4 тройки. Томаш Саторански отново остана близо до "трипъл-дабъл" - 13 точки, 8 борби и 9 асистенции, а също с толкова точки завърши и Патрик Ауда.



Ник Калатес блесна за гърците с 27 точки, 6 борби и 6 асистенции. Костас Слукас добави 16 точки, големият грешник Янис Адетокумбо завърши с 12 точки, но и 5 фаула, а брат му Танасис се отчете с 11 точки за 13 минути на паркета.



ЧЕХИЯ 77:84 ГЪРЦИЯ (12:18, 21:14, 16:25, 28:27)



ЧЕХИЯ: Томаш Саторански 13, Яромир Бохачик 25, Войчех Хрубан 11, Мартин Криз 2, Ондржей Балвин 6 (Патрик Ауда 13, Мартин Петерка 5, Павел Пумпрла 2, Томаш Вьорал, Якуб Сирина)



СЕЛЕКЦИОНЕР: Ронен Гинцбург



ГЪРЦИЯ: Ник Калатес 27, Костас Слукас 16, Йоанис Папапетру 3, Янис Адетокумбо 12, Йоанис Бурусис 2 (Танасис Адетокумбо 11, Йоргос Принтезис 6, Костас Папаникалу 5, Янулис Ларенцакис 2, Йоргос Папаянис)



СЕЛЕКЦИОНЕР: Танасис Скуртуполос



