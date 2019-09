ЦСКА 1948: Преди три години оранжевият план успя... временно!

"9 септември е черна дата и за всички армейци. Преди точно 3 години ТЕ направиха това, което не успяха бивши министри, ликвидатори на "Кремиковци" и "боклуци". Те, хората, прекръстили любимия ни клуб на ФК Лупи, фалираха ЦСКА! Оранжевият пъклен план успя, уви! Временно! Защото истинските армейци сме тук. Ние сме тяхната гузна съвест. Техният кошмар! Ние идваме! Защото сме носители на всички ценности, които ТЕ не успяха да погребат с ЦСКА! А за тях... Джони Кеш го изпя - Sooner or later God'll cut you down".