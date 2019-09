Ашли Барти е първата сигурна за финалния турнир на WTA

Шампионката от "Ролан Гарос" Ашли Барти е първата тенисистка, класирала се за финалния за сезона турнир на WTA в Шънчжън. 23-годишната австралийка, която върна първата си позиция в световната ранглиста през настоящата седмица, ще дебютира на събитието сред осемте най-силни, което се провежда в Китай. Шънчжън приема надпреварата между 27 октомври и 3 ноември 2019 година.

