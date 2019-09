Тияна Бошкович - MVP на Евроволей 2019 (видео + снимки)

View this post on Instagram

She did it again! Tijana Boskovic, same like in 2017, was named the #EuroVolleyW Most Valuable Player and together with her teammates celebrate winning the European ! Congratulations @coti_18 #WeAreEuroVolley #WeAreEuroVolley #Volleyball #Volejboll ##валейбол #Volejbal #Volleybal #võrkpall #Lentopallo#volleyboll # #Βλε # #Röplabda#blak #Pallavolo #volejbols #tinklinis #одбојка #Siatkówka#Voleibol #Volei #Волейбол #odbojka #Voleibol #Volleyboll#Voleybol #pêlfoli

A post shared by CEV (@cevolleyball) on Sep 9, 2019 at 12:13am PDT