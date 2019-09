Реакциите след победата на Надал

Светът на спорта реагира на победата на Рафаел Надал във финала на Откритото на САЩ след епичен мач срещу Даниил Медведев, продължил близо 5 часа.

Хуан Мартин дел Потро, Род Лейвър, Давид де Хеа, Надя Команечи, Линдзи Вон, която изгледа двубоя на живо, Слоун Стивънс, Реал Мадрид - това са част от имената и организациите, които публикуваха своите мнения и възхищение от играта на двамата тенисисти, които се бориха до последната точка на “Артър Аш Стейдиъм” в това незабравимо зрелище.

Congratulations @RafaelNadal, a gutsy victory to claim your 19th Major, 4th @usopen crown and 2nd Slam title this year after the French. Stand tall friend, you are closing in, it was a privilege to present this trophy to you tonight. pic.twitter.com/p6yIzYQULX — Rod Laver (@rodlaver) September 9, 2019