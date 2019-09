Крис Фрум едва не си отрязъл палеца

“По глупав начин се порязах дълбоко с кухненски нож. Подложих се на операция за възстановяване на сухожилието. Това определено не е моята година, нямам търпение за 2020”, написа Фрум в Туитър.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks

This is not my year Can’t wait for 2020 pic.twitter.com/BKzLgho82R