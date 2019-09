Американец взе 15-ия етап на Вуелтата

Американецът Сеп Кус спечели 15-ия етап от Вуелтата на Испания, който беше с дължина 154.4 километра от Тинео до Пуерто дел Асебо. Това е първа победа за Кус в Гран Тура изобщо, след като завърши първи с време 4 часа, 19 минути и 4 секунди.

