Григор Димитров изгледа на живо финала при дамите на US Open

Григор Димитров отпадна на крачка от финала на тазгодишния US Open след загуба от Даниил Медведев, но остана в Ню Йорк и изгледа от трибуните битката за трофея при дамите. Бианка Андрееску и Серина Уилямс си оспорваха титлата на „Артър Аш“, а до нея достигна 19-годишната канадка. Тя се превърна в първата състезателка, печелила US Open при дебютното си участие в основната схема, преодолявайки Серина Уилямс с 6-3 7-5 на финала. 19-годишната състезателка не трепна от значимостта на двубоя, излезе много уверена на корта и демонстрира спокойствие и постоянство, като това я направи първата канадка с „мейджър“ трофей. От другата страна на мрежата положението бе коренно различно. Серина загуби четвърти пореден финал от Шлема след завръщането си от майчинство и мечтаната рекордна 24-а титла продължава да убягва на легендарната американка. Sunny days in NYC @GrigorDimitrov | #USOpen pic.twitter.com/hokDJmZOjY — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2019 Както знаете, Григор Димитров не успя да се класира до първия си финал на турнир от Големия шлем, след като отстъпи на Даниил Медведев в три оспорвани сета – 7-6(6) 6-4 6-3. Световният №78 показа много добър тенис, но това не му стигна за място в мача за титлата в Ню Йорк. В първите два сета изглеждаше сякаш Димитров е играчът с по-голям шанс за успех, но 23-годишният му опонент бе по-ефективен в решаващите моменти и използва по-добре шансовете си. За най-добрия ни тенисист остава обаче удовлетворението от един много силен турнир след тежък период. Той се превърна в най-ниско класираният полуфиналист на US Open от 1991 г. насам, а успехите му осигуриха завръщане в топ 25 на ранглистата. За бившия №3 предстоят две участия до края на месеца – в турнира от сериите ATP 250 в Ченду, който започва на 23 септември, както и в надпреварата от категория ATP 500 в Пекин, стартираща седмица по-късно. TennisKafe.com

