Феноменален мач на Мхитарян срещу Босна и Херцеговина, ЕП не е мираж за Армения

Двубоят в Ереван зарадва и най-големите критици, като изобилстваше от положения и драматични моменти. С ключова роля за триумфа на арменците е и вратарят им Арам Айрапетян, който направи няколко важни спасявания.



Още в 3-ата минута и шансът беше на страната на домакините след удар на



Съотборникът на Мхитарян в Рома Един Джеко все пак реализира за 1:1 в 13-ата минута.



Домакините започнаха много силно втората част, но стигнаха до попадение чак в 66-ата минута. Тогава Мики покачи на 2:1 с бомбен шут под гредата. Гостите обаче отговориха само четири минути по-късно чрез Амер Гояк - 2:2.



Местните феновете отново станаха на крака в 77-ата минута, когато Мхитарян подаде на Ованес Амбарцумян за 3:2.



Джеко изпусна с глава от отлична позиция в 84-ата, а вратарят Айрапетян пак блесна в 86-ата.



В добавеното време интригата умря, след като центриране на Мхитарян беше засечено в собствената си мрежа от Стиепан Лончар. Това попадение може да се окаже с много важна роля, защото с него арменците придобиха и предимство пред босненците в преките мачове, след като първата битка между тях в Сараево беше спечелена от домакините с 2:1.







Day to remember...#ARMBIH #GoArmenia pic.twitter.com/74pvvTa4Xf — Official Armenian FF (@OfficialArmFF) September 8, 2019 МИНУТА ПО МИНУТА 6 кръг, неделя 8 септември ЕВРО 2020 Армения 4:2 краен резулат Босна и Херцеговина титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион:

Съдия: 16 3 14 19 15 18 10 11 5 8 22 16 12 3 5 17 10 14 9 13 20 11 4-3-3 4-3-3 Титуляри Aram Hayrapetyan 16 12 Ибрахим Сехич Hovhannes Hambardzumyan 19 4 Darko Todorovic Вараздат Хароян 3 3 Ермин Бичакчич Hayk Ishkhanyan 15 17 Ервин Зуканович Kamo Hovhannisyan 13 5 Сеад Коласинак Роман Ховсепян 21 13 Gojko Cimirot Хенрих Мхитариян 18 10 Миралем Пянич Карлен Макъртчян 6 7 Мохамед Бешич Tigran Barseghyan 11 8 Един Виска Геворг Газарян 10 11 Един Джеко Саргис Адамян 22 14 Амер Гояк Резерви Arman Hovhannisyan 14 9 Haris Duljevic Artak Grigoryan 5 20 Stjepan Loncar Erik Vardanyan 8 16 Рияд Баич Stjepan Loncar автогол 90' Aram Hayrapetyan жълт картон 85' Darko Todorovic излиза Рияд Баич влиза Kamo Hovhannisyan излиза 83' Arman Hovhannisyan влиза 80' Мохамед Бешич излиза Stjepan Loncar влиза Роман Ховсепян излиза 79' Erik Vardanyan влиза Hovhannes Hambardzumyan гол 77' Карлен Макъртчян излиза 75' Artak Grigoryan влиза 72' Един Джеко жълт картон Миралем Пянич жълт картон 70' Амер Гояк гол Хенрих Мхитариян гол 66' 64' Един Виска излиза Haris Duljevic влиза 45' Мохамед Бешич жълт картон Геворг Газарян жълт картон 33' 25' Един Виска жълт картон 13' Един Джеко гол Хенрих Мхитариян гол 3' 4 Ъглови удари 5 3 Засади 2 11 Точни удари 8 7 Неточни удари 8 45 Притежание на топката % 55 2 Жълти картони 4 3 Смени 3 9 Извършени фалове 11 ЕВРО 2020 М П Р З Г точки 1 Италия 5 5 0 0 16:2 (14) 15 2 Финландия 5 4 0 1 7:2 (5) 12 3 Армения 6 3 0 3 12:11 (1) 9 4 Босна и Херцеговина 6 2 1 3 12:11 (1) 7 5 Гърция 5 1 1 3 6:9 (-3) 4 6 Лихтенщайн 5 0 0 5 0:18 (-18) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (3`) Хенрих Мхитариян 1:0 1:1 (13`) Един Джеко (66`) Хенрих Мхитариян 2:1 2:2 (70`) Амер Гояк (77`) Hovhannes Hambardzumyan 3:2 (90`) Stjepan Loncar 4:2

