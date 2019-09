Хабиб: Порие не ме удуши и знаех, че след това е свършено с него (видео)

View this post on Instagram

Неважно кто мы, русские, татары, дагестанцы, чеченцы марийцы, башкиры, чукчи, буряты и так далее. Надо поддерживать весь народ а не поливать грязью! Имейте Уважение как Хабиб с Порье! Всем мир!!!! Великий бой!!!! Хабиб, С победой!!! ЭТО БЫЛО эпичноДастин, не раскисай, ты провел бой на высшем уровне, уважения тебе, ты был прекрасен!!! Удачи в карьере!!!! Всем Мир!!!! @khabib_nurmagomedov @dustinpoirier @ufc @ufcrussia

