Тайсън Фюри: Този нацепен здравеняк Джошуа бе нокаутиран от дребен шишко

Британецът Тайсън Фюри за пореден път нападна свой колега, а този път на мушката му бе обичайният заподозрян Антъни Джошуа. Циганския крал е убеден, че Джошуа няма да бъде толкова харесван след загубата си от Анди Руис. Tyson Fury: 'Bronze Bollocks' Wilder Knows That He's a Dosser https://t.co/jJrynWkadJ pic.twitter.com/ypj2oTlBe5 — BoxingScene.com (@boxingscene) September 7, 2019 „Феновете не се интересуват от победени боксьори. Ето какво видяхме да се случва с Джошуа срещу Руис. Той беше онова голямо велико нещо, издялано от мрамор. Тогава обаче беше пребит и нокаутиран от някакъв дебелак. Всички реагираха: Този нацепен здравеняк, беше нокаутиран от дребен шишко. И сега вече никой не го харесва. Балонът се спука“, каза Фюри. Fury: If Joshua Can't Beat Ruiz - He Should Retire, He's Done! https://t.co/jqeCiFQDmj pic.twitter.com/1vqhq0yDHo — BoxingScene.com (@boxingscene) September 8, 2019 „Най- изтърканата фраза на света е, че когато те победят, никой не иска да те познава, защото всички обичат победителите“, добави британецът. boec.bg

