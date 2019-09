Уайлдър започна нова психо атака срещу Джошуа

Дионтей Уайлдър започна нова психологическа атака срещу Антъни Джошуа. Американският нокаутьор изрази своето недоволство от преценката на букмейкърите, които поставиха британеца като фаворит в реванша с Анди Руис с коефициент около 1.33.

Well, As I always say I’m the realest Champion in the business and as I’ve mentioned before I must handle all my Controversial

Fights ASAP



Luis Ortiz @kingkongboxing is first then Tyson Fury @Tyson_Fury Next. pic.twitter.com/dcu2byb6y2