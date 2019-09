Денис убеден в победа на Конър над Хабиб при реванш

ММА боецът Дилън Денис е убеден в победата на Конър Макгрегър над Хабиб Нумагомедов при евентуален реванш между двамата. Той беше причината за бруталното меле, което се разрази след първия мач. Данис провокираше с думи и прикани Орела да излезе извън клетката. В резултат на това Нурмагомедов и Макгрегър отнесоха жестоки санкции.

mark my words @TheNotoriousMMA will win the rematch