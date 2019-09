Кабрал подписа в Кипър

View this post on Instagram

Ακμα μια κορυφαα ποιοτικ κνηση για την ομδα μας, με το κλεσιμο της μεταγραφικς περιδου! Ο διεθνς ποδοσφαιριστς με απ την Ολλανδα και τη Δημοκρατα του Πρσινου Ακρωτηρου Jerson Cabral θα ενισχσει το αριστερ κρο της επθεσης! Ο Jerson εναι 28 ετν και αγωνζεται ως αριστερς ακραος επιθετικς, πως και στη δεξι πτρυγα. χει πολ καλ τεχνικ και φεση στο σκορρισμα και την τελικ πσα! χει μια μεγλη εμπειρα στο ευρωπακ ποδσφαιρο και υπρξε μλος πολ γνωστν ευρωπακν ομδων! Η τελευταα ομδα του ταν η Levski Sofia στην πρτη κατηγορα της Βουλγαρας Efbet Liga. Στο παρελθν παιξε για τη γαλλικ SC Bastia και για σε γνωστς ομδες του Ολλανδικο πρωταθλματος Eredivisie: Sparta Rotterdam, FC Twente Enschede, Willem II Tilburg και ADO Den Haag!! Ξεκνησε την καριρα του σε νεαρ ηλικα στην Ακαδημα της Feyenoord Rotterdam και στις ομδες νων του συλλγου, με τον οποο κατκτησε το Ολλανδικ Πρωτθλημα Κ17. Αργτερα κατφερε να φτσει στην πρτη ομδα της Feyenoord Rotterdam! Αγωνστηκε με λες τις ομδες νων της Ολλανδας χοντας πρα των 30 συμμετοχν και στη συνχεια γινε μλος της Εθνικς ομδας ανδρν του Πρσινου Ακρωτηρου. χει σνολο 236 αγνες στο ενεργητικ του, χει σκορρει 40 φορς και χει μοιρσει 31 τελικς πσες! Καλωσορζουμε τον Jerson στην μεγλη οικογνεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχμαστε καλ επιτυχα! #pafosfc #pafosmou #transfers19

A post shared by Pafos FC Official (@pafosfc) on Sep 7, 2019 at 6:50am PDT