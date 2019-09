ММА Фелдер срази Барбоса на UFC 242 07 септември 2019 | 23:55 - Обновена 0



Felder takes the split-decision W!



You can see how much that meant to him



Awesome fight!



Order #UFC242 here https://t.co/z8cH3CwHdF pic.twitter.com/qC8a2RvSQO — UFC on BT Sport (@btsportufc) September 7, 2019

Фелдер скъсява дистанцията и го прилепва към мрежата, където му вкарва удари в клинча. Двамата се разделят и си разменят здрави ритници, след които нов клинч, където Фелдер вкарва удари, а Барбоса успява да избяга. Двамата разменят удари, а след това си сблъскват главите и срещата е прекъсната за кратко. Брутални размени на удари, в които Барбоса има предимство пред Фелдер.



Във втория рунд двамата отново разменят удари, като този път предимство има Фелдер. Джабове от страна на Барбоса, а Фелдер отговаря с ритник. Опит за събаряне от Пол, но не успява и нова размяна на ритници. Барбоса успява да свали Пол на земята, където Фелдер вкарва здрави лакти в главата на бразилеца и му отваря аркада, от която не спира да тече кръв. Фелдер опитва armbar, но бразилеца го вдига и го тръшва на земята. Двамата се изправят и разменят ритници. Фелдер опитва събаряне, но не успява и двамата влизат в клинч.



В третия рунд Барбоса вкара ритник и двамата разменят удари. Фелдер вкарва ляво кроше, а Барбоса ритник в тялото. Здрав десен от Фелдер, а бразиелца отговаря с джаб. Барбоса с нова порция ритници, а Фелдер вкарва здрави попадения. Барбоса с ритник и удар със завъртане. Двамата разменят брутални попадения. Фелдер вкарва по-добрите попадения и залепва Барбоса за мрежата. Барбоса отбелязва събаряне и край на битката, която стига до съдиите.



Определено здрава битка, която най-вероятно ще бъде избрана за битка на вечерта. Съдиите са раздвоени и дават победата за Фелдер с раздвоено решение - (27-30, 29-28, 30-27). С тази победа Фелдер си отмъщава на Барбоса, който го победи преди няколко години го победи и така навлиза в серия от 2 поредни победи.



