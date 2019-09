ММА Великият Хабиб събмитна Порие и пак доказа, че е кралят! 07 септември 2019 | 23:48 - Обновена 0



Khabib wins after an intense grappling match #UFC242 pic.twitter.com/LHUEXAbIDA — Mixtape Madness (@MixtapeMadness) September 7, 2019

Първото влизане за тейкдаун на Нурмагомедов се случи 1:20 секунди след началото на двубоя, в което и двамата бяха предпазливи и не предприемаха никакви рискове. Порие бе притиснат до оградата и логично Хабиб осъществи тейкдаун, макар временният шампион да се защитаваше нелошо. Дагестанецът доминираше върху гърба на противника си и опита първо риър-некед-чоук, а после и още една хватка с притискане на врата. Порие бе в голяма беда, но оцеля още един опит за приключване на битката, като дори се изправи, но отново се превъртя и даде гърба си в близост до оградата. В последните 30-ина секунди Хабиб приложи доста успешен граунд-енд-паунд и нарани съперника си с “чукове” и лакти.

Aaand Still.... 28-0



Khabib successfully defends his title in Abu Dhabi #UFC242 results: Khabib Nurmagomedov def. Dustin Poirier via submission (rear-naked choke) – Round 3, 2:06.



Khabib is now on a 12-Fight win streak inside the UFC octagon.pic.twitter.com/JepUV39G9B — ON: MMA (@OnMMA) September 7, 2019

Вторият рунд бе доста по-успешен за Порие, защото той успя да вкара няколко десни крошета в главата на Хабиб и дори го разклати при размените, но не след дълго Нурмагомедов осъществи четвърти тейкдаун. Както обича да прави, руснакът заключи краката на съперника със своите крака и опита да му вкарва удари в лицето, притискащ го до оградата. Аркада се отвори на лявата вежда на Порие, който пробва два пъти неуспешно да контраатакува с гилотина. Финалните секунди на рунда отново обаче преминаха в граунд-енд-паунд, включващо колена.



Хабиб отново бе поставен в неудобна ситуация в началото на следващия рунд (нов неуспешен опит за гилотина), но сравнително рано пак успя да го притисне до оградата и да приложи натиск. Порие в крайна сметка предаде (за пореден път в сблъсъка) гърба си и стана жертва на риър-некед-чоук. Поредна шампионска победа за краля в категорията Хабиб!



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 8257 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

