Николай Тодоров с нов гол за Инвърнес

Роденият в Плевен голаджия се разписа за 1:0 в 25-ата минута при победата с 3:1 над Мортън в двубой от турнира за Купата на Шотландия. Успехът изпрати тима на българина на 1/8-финалите. FULL-TIME: ICTFC 3-1 @Morton_FC



FULL-TIME: ICTFC 3-1 @Morton_FC

Caley Thistle progress to the next round of the Tunnock's Caramel Wafer Cup thanks to a stunner from Nikolay Todorov and goals from Aaron Doran and Miles Storey. John Sutton got a late goal back from the visitors. pic.twitter.com/wdfQhQoQyz — Official ICTFC (@ICTFC) September 7, 2019 Това е четвърти гол за Тодоров с фланелката на Инвърнес. До момента той се разписа веднъж в Чемпиъншип, веднъж за Купата на Шотландия и два пъти за Купата на Лигата.

