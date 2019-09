Време ли е за 19-ата на Надал или приказката на Медведев ще завърши с хепиенд?

Тенис

След по-малко от 24 часа ще стане известно името на новия шампион на US Open. До финала достигнаха испанската суперзвезда Рафаел Надал и руската сензация Даниил Медведев, който на полуфиналите спря нашия Григор Димитров. Двубоят на “Артър Аш Стейдиъм” започва в 23,00 часа българско време.



И за двамата залогът е сериозен. 33-годишният Надал ще се опита да спечели 4-а титла на US Open (след 2010, 2013 и 2017) и общо 19-а от “Големия шлем”. Ако триумфира в нощта на неделя срещу понеделник, Рафа ще се доближи само на една титла от “Шлема” от рекордьора Роджър Федерер и ще се залепи за световния №1 Новак Джокович в ранглистата на ATP.



23-годишният Медведев пък за първи път е на финал на турнир от “Големия шлем”. Той прави невероятен сезон и имаше изумителен месец август, като достигна до финалите на турнирите във Вашингтон и “Мастърс” Канада, а на “Мастърс”-а в Синсинати грабна трофея, като по пътя към трофея надви Новак Джокович на полуфиналите. В Монреал руснакът се изправи на финала срещу Надал и взе само три гейма - 3:6, 0:6. Това е и единственият двубой между двамата досега.



Надал загуби само сет в 5-те си мача на тазгодишното Открито първенство на САЩ (испанецът елиминира без игра Танаси Кокинакис във втория кръг), като това се случи срещу шампиона от 2014 Марин Чилич. Медведев пък изигра 4 четирисетови мача на US Open 2019, ав първия кръг и срещу Григор спечели в три части. С представянето си на кортовете във “Флашинг Медоус” руснакът си гарантира четвъртото място в световната ранглиста от понеделник, като пред него ще са само Джокович, Надал и Федерер.



19-а титла то “Шлема” за Рафа Надал или първа такава за неуморния Медведев, който е способен да върне топката в полето на съперника и от най-сложните позиции? Надал е фаворитът за трофея, но испано-руският сблъсък обещава емоции и здрава битка.