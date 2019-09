ММА Блейдс нокаутира руснак и даде заявка за шанс за титла 07 септември 2019 | 22:04 - Обновена 0



Razor Blaydes eases his way to victory #UFC242 results: Curtis Blaydes def. Shamil Abdurakhimov via TKO (punches) – Round 2, 2:22.



Blaydes has back-to-back wins inside the octagon and has 9 wins by knockout.



pic.twitter.com/2f5PrOawYi — ON: MMA (@OnMMA) September 7, 2019



Очаквано Блейдс още в първите секунди направи тейкдаун и го притисна до мрежата, като мина и в “сайд пъзишън”. Абдурахимов прихвана ръката на опонента си и го неутрализира в опита да доминира от горната позиция, след което двамата се изправиха. Хубаво кроше на Абдурахимов провокира Блейдс да осъществи трети тейкдаун, но не се справяше особено добре с опитите за “граунд-енд-паунд”. Американецът направи суплекс и отново се озова на гърба на съперника, като Абдурахимов се преобърна и Блейдс влезе в пълен гард, като заплашително започна да налага главата на съперника. В крайна сметка сирената се оказа спасителна, защото можеше да се стигне и до нокаут.





Номер 4 в ранглистата на UFC в тежка категория Къртис Блейдс (12-2 MMA, 7-2 UFC) продължи да дава заявки за шанс за титлата, след като нокаутира във втория рунд Шамил Абдуракимов (11-3 MMA, 6-3 UFC) на голямата галавечер в Абу Даби UFC 242.



