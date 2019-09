Тенис Мъри и Матек-Сендс защитиха титлата си на US Open 07 септември 2019 | 21:41 - Обновена 0



Шотландецът Джейми Мъри спечели за четвърта поредна година трофей в Ню Йорк и стана първият тенисист в “Оупън ерата” с три поредни титли на Us Open в смесените двойки. За 33-годишния Мъри това е и общо седма титла от “Големия шлем”.

Братът на Анди Мъри - Джейми, спечели титлата на US Open на смесени двойки. Негова партньорка бе американката Бетани Матек-Сендс, а двамата победиха на финала водачите в схемата Хао-Чин Чан (Китайско Тайпе) и Майкъл Винъс (Нова Зеландия) с 6:2, 6:3 за 59 минути.Шотландецът Джейми Мъри спечели за четвърта поредна година трофей в Ню Йорк и стана първият тенисист в "Оупън ерата" с три поредни титли на Us Open в смесените двойки. За 33-годишния Мъри това е и общо седма титла от "Големия шлем". "И през двете седмици играхме невероятно. Много се забавлявахме на корта. Много, много, много съм щастлив да спечеля отново", сподели след финала щастливият Мъри, който през 2017 спечели титлата на смесени двойки с швейцарската легенда Мартина Хингис, а година по-рано триумфира в мъжките двойки с бразилеца Бруно Соареш. Миналата година Мъри отново грабна трофея с Бетани Матек-Сендс. 34-годишната американка пък спечели 9-ата си титла от "Големия шлем".



