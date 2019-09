Тенис Очаквайте на живо: Серина Уилямс срещу Бианка Андрееску във финала на US Open 07 септември 2019 | 20:46 0



Тази нощ ще узнаем името на новата шампионка на US Open. Миналогодишната победителка Наоми Осака отпадна на 1/8-финалите, а за трофея ще спорят финалистката от 2018 Серина Уилямс и дебютантката на US Open Бианка Андрееску.





Канадката, която е само на 19 години, тази година спечели големите турнири в Индиън Уелс и Торонто, а след края на Откритото първенство на САЩ ще влезе в Топ 10 на световната ранглиста. В Торонто съперничка на финала й бе именно Уилямс, но американката се отказа още в началото на двубоя.

