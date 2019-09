Тенис Медведев не се спира - вече има 50 победи и 7 финала през 2019 година 07 септември 2019 | 19:35 0



.@DaniilMedwed is 1st #Russian to reach the @usopen final since 2000 when Marat Safin defeated Sampras 64 63 63 in the championship. #Medvedev also wins his 50th match (50-16) and advances to his @ATP_Tour best 7th final (2-4) of the season. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 6, 2019

.@DaniilMedwed improves to 20-2 on summer hard courts and is the 3rd player in the Open Era to reach the final in Washington (@CitiOpen), Canada (@rogerscup) @CincyTennis and @USOpen in the same season, joining @AndreAgassi in 1995 and Ivan Lendl in 1982. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 6, 2019 Руснакът Даниил Медведев прави невероятен сезон и снощи се класира за първия в кариерата си финал в турнир от "Големия шлем", след като надигра в три сета Григор Димитров на полуфиналите на US Open. За настоящия шампион на Sofia Open това бе 50-а победа за годината, както и седми финал за сезона. И по двата показателя 23-годишният талант е лидер в ATP тура. На финала в неделя срещу Рафаел Надал Медведев ще опита да спечели третата си титла за сезона.Медведев е и първият руснак след Марат Сафин през 2000 година, който достига до финала в Ню Йорк. Преди 19 години Сафин срази Пийт Сампрас в три сета. За последно руснак бе на финал на турнир от "Големия шлем" при мъжете през 2005 година, когато Сафин триумфира на Australian Open след успех на финала срещу Лейтън Хюит.

