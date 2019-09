Баскетбол Германия не впечатли, но надви Сенегал 07 септември 2019 | 19:27 0



Сенегал започна мача силно, като на почивката дори водеше в резултата - 37:36. През второто полувреме Германия се осъзна и пое нещата в свой контрол. Силните изяви на звездата на Германия Денис Шрьодер се оказаха решаващи за края на мача, помагайки на тима си за победата с 89:78.

Dennis Schroder blew up in the second half for Germany vs. Senegal today at @FIBAWC. Eighteen points in the third quarter en route to a 24-6-12 game: pic.twitter.com/cOR1Xm71Wv — Erik Horne (@ErikHorneOK) September 7, 2019

Денис Шрьодер бе най-добър за Германия с “дабъл-дабъл” от 24 точки и 12 асистенции, добавяйки и 6 борби към сметката си. Йоханес Фойтман и Даниел Тайс се разписаха с по 14 точки, а Макси Клебер добави 12 точки.



Морис Ндур и Ибрахима Файе бяха на висота за Сенегал с по 17 точки. Юсуфа Ндойе записа 11 точки на сметката си.

FIBA World Cup 2019 #FIBAWC



Classification

P Group (07.09)

GERMANY 89-78 SENEGAL



24 D. Schröder

14 J. Voigtmann

14 D. Theis



17 I. Faye

17 M. Ndour

11 Y. Ndoye



Deutschland - Senegal

Allemagne vs Sénégal#GERSEN pic.twitter.com/NA39nyCMmn — Basketball World Cup 2019 (Statistic) (@FIBA2019_Stat) September 7, 2019

На Германия им остава мач с Канада в понеделник от 15:00 часа, а Сенегал ще срещне Йордания от 11:00 часа.

