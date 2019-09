Тенис Какво предстои за Григор Димитров? 07 септември 2019 | 18:48 0



копирано

Григор Димитров се завърна на голямата сцена на тазгодишния US Open и дебютира на полуфиналите в надпреварата, регистрирайки първа победа над Роджър Федерер. Макар да загуби от Даниил Медведев на крачка от финала, българинът изживя своето „възраждане“ и се завърна в топ 25 на ранглистата. След невероятната игра, която бившият №3 показа в Ню Йорк, всички фенове са насочили поглед към следващите му участия, а до края на месеца предстоят две. Първата ни ракета ще играе в азиатския турнир от сериите „АТР250“ в Ченду с награден фонд $1,096,575. Надпреварата се провежда в периода 23-29 септември, като Джон Иснър, Феликс Оже-Алиасим и Денис Шаповалов са другите големи звезди, които вече са потвърдили участие. Единственото участие на Григор до момента в надпреварата бе през 2016 г., когато достигна до полуфиналите, но бе спрян от Алберт Рамос-Винолас в трисетова битка. Веднага след Ченду Димитров ще играе в турнира от сериите ATP 500 в Пекин, който ще се проведе от 30 септември до 6 октомври. Това ще бъде седмото участие на финалиста от 2016 година в надпреварата China Open. Преди три сезона Димитров елиминира последователно Стийв Джонсън, Лука Пуй, Рафаел Надал и Милош Раонич, а в заключителната фаза загуби от втория в света тогава Анди Мъри след 4-6 6-7(2). Година по-късно Григор достигна до полуфиналите в Пекин, след като преодоля Хуан Мартин дел Потро и Роберто Баутиста Агут, но Рафаел Надал го спря след 3-6 6-4 1-6. През изминалата кампания първата ни ракета пък отстъпи още във втори кръг пред Душан Лайович. Сърбинът спечели с 6-4 2-6 6-4 и така оформи баланса на Димитров в Пекин, който до момента е 9 успеха и 6 поражения. Тази година в китайската столица ще участват още Александър Зверев, Анди Мъри, Стефанос Циципас, Доминик Тийм, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Фабио Фонини, Роберто Баутиста Агут, Феликс Оже-Алиасим, Гаел Монфис, Матео Беретини. Григор Димитров не успя да се класира до първия си финал на турнир от Големия шлем, след като отстъпи на Даниил Медведев в три оспорвани сета на US Open – 7-6(6) 6-4 6-3. Световният №78 показа много добър тенис, но това не му стигна за място в мача за титлата в Ню Йорк. В първите два сета изглеждаше сякаш Димитров е играчът с по-голям шанс за успех, но 23-годишният му опонент бе по-ефективен в решаващите моменти и използва по-добре шансовете си. За най-добрия ни тенисист остава обаче удовлетворението от един много силен турнир след тежък период – преди „мейджъра“ той бе загубил шест от последните си седем срещи. Той се превърна в най-ниско класираният полуфиналист на US Open от 1991 г. насам, а успехите му осигуриха завръщане в топ 25 на ранглистата. TennisKafe.com 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 745

1