Потвърдено: Нейт Диас срещу Хорхе Масвидал в основната среща на UFC 244

Breaking: Nate Diaz vs. Jorge Masvidal will HEADLINE UFC 244 on Nov. 2 in NYC, per Dana White. pic.twitter.com/64YSrS8rNq — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) September 7, 2019 Нейт Диас срещу Хорхе Масвидал е една от най-очакваните ММА схватки за годината. Жруналисти на ESPN съобщиха, че Диас срещу Масвидал ще се състои и ще оглави UFC 244 в Мадисън Скуеър Гардън, Ню Йорк. Двубоят е плануван за 2 ноември, а потвърждението идва директно от президента на UFC Дейна Уайт. Това е доста неочакван обрат за някои, поради факта, че Уайт съобщи съвсем наскоро, че феновете вероятно няма да видят Диас в клетката още три години. Уайт обясни пред репортери какво се е променило:



„Мислех, че това наистина ще се случи. Но всичко това започна да се материализира снощи. Снощи момчетата на Диас се свързаха с нас и в крайна сметка, след преговори, се решихме. Масвидал няма търпение за този двубой. Диас също. Развълнуван съм за това, сигурен съм, че и феновете са много радостни да видят това. Това ще бъде основното събитие. Пет рунда Диас срещу Масвидал в Медисън Скуеър Гардън!” възкликна президентът на организацията. UFC President @danawhite tells @bokamotoESPN how the battle for the BMF belt between @NateDiaz209 and @GamebredFighter came together for #UFC244 pic.twitter.com/qu2vgcBMY5 — ESPN MMA (@espnmma) September 7, 2019 Диас поиска двубой срещу Масвидал, след като се завърна успешно след тригодишно отсъствие. Роденият в Стоктън 34-годишен състезател победи Антъни Петис с единодушно съдийско решение в UFC 241, след което предизвика Масвидал.



Планираното главно събитие на UFC 244 беше двубой за титлата в полу-средна категория между шампиона Камару Усман и Колби Ковингтън. Уайт потвърди, че преговорите за събитието се разпадат. След като името на Колби излязло от уравнението, мачмейкърите се опитали да съберат Усман и Масвидал в клетката. Това също не се получило и поради тази причина феновете ще имат възможност да видят Диас срещу Масвидал.



