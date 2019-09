Баскетбол Феноменални Де Коло и Фурние изстреляха Франция към четвъртфиналите 07 септември 2019 | 17:52 0



копирано



A lot of players and coaches have been complaining about officiating in the world cup.

Another huge mistake made by refs in final seconds of Lithuania-France gamepic.twitter.com/tF1S3Wp2xR — Sportando (@Sportando) September 7, 2019

Мачът започна във вихрено темпо за отбора на Франция, а Еван Фурние записа 9 точки още през първата четвърт. Литовците не можеха да преминат през добрата защита на “петлите”, като допуснаха много грешки и отнесоха няколко чадъра. Франция продължи да играе добре, завършвайки частта с 12 точки актив - 26:14.



Серия от 8:2 в началото на втората четвърт за литовците ги доближи на 6 точки от Франция, като си пролича стабилизиране в офанзивното им представяне. Фурние продължи да трови нервите на балтийците, а точковият му актив в края на частта достигна до 16. Двубоят стана много физически, което позволи на литовците да вкарат 12 от 26-те си точки през втората четвърт от наказателната линия. Тройка на Фурние качи разликата до 10 точки в полза на Франция, а до края на частта нямаше особени промени - 50:40 на полувреме.

#Lithuania furious about this missed goaltending call on Gobert as they lose to #France 78-75



(this is NOT legal in #FIBA)#FIBAWorldCup2019 pic.twitter.com/aVxxFRDUIW — Fastbreak Breakfast (@fastbreakbreak) September 7, 2019

Третата четвърт започна с три последователни тройки на Батюм, Мбайе и Албиси, които направиха разликата 17 точки - 59:42. Литовците отново разчитаха на наказателната линия и успяха да намалят изоставането си до 9 точки, но кош на Фурние върна разликата в двуцифрени размери - 65:54 в края на третата четвърт.



Двата отбора оставиха най-доброто за финала. Феноменална серия от 14:3 в началото на четвъртата част върна Литва в битката. Тройка на Лекавициус обърна резултата и изведе литовците с точка напред - 69:68 с 4:06 до края на мача. Фурние върна аванса за Франция, но тройка на Мачиулис отново даде две точки актив на Литва - 72:70 при 3:10 минути до края. Това не притесни Нандо Де Коло, който реализира успешна стрелба от линията за три точки и даде нов аванс за французите - 73:72. Пропуски от наказателната линия на Руди Гобер позволиха на Йонас Валанчунас да забие и да изравни резултата със 75 секунди, оставащи на таблото - 74:74. Успешна стрелба на Еван Фурние направи резултата 76:74, а много важен пропуск на Валанчунас от наказателната линия позволи на Де Коло да наниже нови две точки, правейки резултата 78:75 с едва 15 оставащи секунди от мача. Йонас Мачиулис имаше шанса да изравни резултата със стрелба от тройката, но я пропусна и победата отиде за Франция.



Еван Фурние бе най-резултатен за французите с 24 точки, а другият герой за отбора, Нандо Де Коло, завърши с 21 точки от пейката. Никола Батюм се разписа с 12 точки.



За Литва Йонас Валанчунас вкара 18 точки и взе 8 борби, Мантас Калниетис реализира 12 точки, а Лукас Лекавициус и Мариус Григонис се разписаха с по 10 точки.



Двата отбора имат по още един мач от група “L” в понеделник - Литва среща Доминиканска република от 11:00 часа, а Франция се изправя срещу Австралия от 15:00.



ФРАНЦИЯ - ЛИТВА 78:75 (26:14, 24:26, 15:14, 13:21)

ФРАНЦИЯ: Франк Нтиликина, Еван Фурние 24, Никола Батюм 12, Амат Мбайе 3, Руди Гобер 9 (Нандо Де Коло 21, Венсан Поарие 6, Андрю Албиси 3, Матиас Лесор, Аксел Тупан) Селекционер: ВЕНСАН КОЛЕ

ЛИТВА: Мантас Калниетис 12, Мариус Григонис 10, Йонас Мачиулис 5, Домантас Сабонис 7, Йонас Валанчунас 18 (Паулиус Янкунас 5, Лукас Лекавициус 10, Едгарас Улановас 8, Реналдас Сейбутис, Миндаугас Кузминскас, Арнас Буткевициус) Селекционер: ДАЙНИУС АДОМАЙТИС СТАТИСТИКА ОТ МАЧА! Националният отбор на Франция пречупи в гладиаторска битка Литва с краен резултат 78:75 (26:14, 24:26, 15:14, 13:21) и се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2019 в Китай. Момчетата на Венсан Коле удържаха мощния щурм на литовците благодарение на късни кошове на Еван Фурние и Нандо Де Коло. Тази победа официално ги класира за четвъртфиналите на турнира, докато Литва биват елиминирани от следващата фаза.Мачът започна във вихрено темпо за отбора на Франция, а Еван Фурние записа 9 точки още през първата четвърт. Литовците не можеха да преминат през добрата защита на “петлите”, като допуснаха много грешки и отнесоха няколко чадъра. Франция продължи да играе добре, завършвайки частта с 12 точки актив - 26:14.Серия от 8:2 в началото на втората четвърт за литовците ги доближи на 6 точки от Франция, като си пролича стабилизиране в офанзивното им представяне. Фурние продължи да трови нервите на балтийците, а точковият му актив в края на частта достигна до 16. Двубоят стана много физически, което позволи на литовците да вкарат 12 от 26-те си точки през втората четвърт от наказателната линия. Тройка на Фурние качи разликата до 10 точки в полза на Франция, а до края на частта нямаше особени промени - 50:40 на полувреме.Третата четвърт започна с три последователни тройки на Батюм, Мбайе и Албиси, които направиха разликата 17 точки - 59:42. Литовците отново разчитаха на наказателната линия и успяха да намалят изоставането си до 9 точки, но кош на Фурние върна разликата в двуцифрени размери - 65:54 в края на третата четвърт.Двата отбора оставиха най-доброто за финала. Феноменална серия от 14:3 в началото на четвъртата част върна Литва в битката. Тройка на Лекавициус обърна резултата и изведе литовците с точка напред - 69:68 с 4:06 до края на мача. Фурние върна аванса за Франция, но тройка на Мачиулис отново даде две точки актив на Литва - 72:70 при 3:10 минути до края. Това не притесни Нандо Де Коло, който реализира успешна стрелба от линията за три точки и даде нов аванс за французите - 73:72. Пропуски от наказателната линия на Руди Гобер позволиха на Йонас Валанчунас да забие и да изравни резултата със 75 секунди, оставащи на таблото - 74:74. Успешна стрелба на Еван Фурние направи резултата 76:74, а много важен пропуск на Валанчунас от наказателната линия позволи на Де Коло да наниже нови две точки, правейки резултата 78:75 с едва 15 оставащи секунди от мача. Йонас Мачиулис имаше шанса да изравни резултата със стрелба от тройката, но я пропусна и победата отиде за Франция.Еван Фурние бе най-резултатен за французите с 24 точки, а другият герой за отбора, Нандо Де Коло, завърши с 21 точки от пейката. Никола Батюм се разписа с 12 точки.За Литва Йонас Валанчунас вкара 18 точки и взе 8 борби, Мантас Калниетис реализира 12 точки, а Лукас Лекавициус и Мариус Григонис се разписаха с по 10 точки.Двата отбора имат по още един мач от група “L” в понеделник - Литва среща Доминиканска република от 11:00 часа, а Франция се изправя срещу Австралия от 15:00.Селекционер: ВЕНСАН КОЛЕ 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 207 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1