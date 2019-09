Арт инсталация превърна стадион от Евро 2008 в гора

Austria Klagenfurt have agreed to play their home games at a different stadium, after artist Klaus Littmann planted a forest at their ground to raise awareness for climate change and deforestation pic.twitter.com/hnnMl4K53H — B/R Football (@brfootball) September 6, 2019

FOR FOREST

'The Unending Attraction of Nature'



Today we are heading to Klagenfurt!

Klaus Littmann has prepared the largest public art installation in Austria. This temporary art intervention transformed Wörthersee football stadium in Klagenfurt.

Австрийският втородивизионен клуб Аустрия (Клагенфурт) ще играе домакинските си срещи на друг стадион, тъй като на неговия “Вьортерзее” беше засадена гора от 300 дървета.Арт инсталацията е дело на швейцареца Клаус Литман и е озаглавена For Forest: The Unending Attraction of Nature (“За гората: Безкрайната привлекателност на природата” - б.р.). Тя ще бъде открита за посетители от утре и ще продължи до 27-ми октомври. Идеята за нея идва от картина на австрийския художник Макс Пайнтнер от 1970 година.“За мнозина, заради настоящата ситуация, това представлява мемориал, който е част от дискусията за климатичните промени. Макс Пайнтнер имаше представата, че един ден това, което правим десетилетия наред в зоопарковете със застрашени видове животни, може да се случи и с природата”, заяви Литман.Капацитетът на “Вьортерзее” е 32-хиляден, като стадионът беше едно от използваните съоръжения по време на Евро 2008, което се проведе в Австрия и Швейцария.