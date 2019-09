Джошуа: Кличко ми се обади да ми даде съвети

Антъни Джошуа отнесе сериозна критика от всички, след като през юни загуби титлите си от Анди Руис, който го победи с технически нокаут и му нанесе първа професионална загуба. Един от неговите големи критици беше бившият шампион Ленъкс Люис, което не се хареса на Джошуа и той сподели, че нямал никакво уважение към Люис, защото бил клоун и не били от едно тесто. Много хора предложиха съвети и помощ на Джошуа, като сред тях беше и Люис, но от всички само неговия бивш съперник Владимир Кличко се е обадил и го е посъветвал за втората битка. AJ ще има втори шанс срещу Руис през декември и ето какво сподели в интервю за обаждането от бившият шампион:

"I went to take it out the oven and I got burnt."@anthonyfjoshua says he needs to be more patient in the rematch against Andy Ruiz Jr pic.twitter.com/ycA1bS5Fab