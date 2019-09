Други спортове Финална конференция по проект “(Re)Play for Inclusion” се проведе в Сараево 07 септември 2019 | 14:58 0



В периода 04.09.2019 - 07.09.2019 в Сараево (Босна и Херцеговина), се проведе финална среща и заключителна конференция по проект “(Re) Play for Inclusion“, в която взеха участие представители на “Асоциация за развитие на българският спорт“, партньор на проекта от България. В конференцията взеха участие Ивица Шарич, зам.-кмет на град Сараево, Арияна Менчич и Даниела Кръстич, представляващи община Сараево, Ясмина Банелукич и Недин Алибегович от Младежки съвет на Босна и Херцеговина, както и представители на партньорските организации от Албания, България, Босна и Херцеговина, Сърбия, Северна Македония, Хърватия и Унгария.



Спортът и игрите са един от най-често използваните инструменти за споделяне и изучаване на универсални правила като честна игра, уважение към различието, екипен дух, толерантност, и взаимно уважение. Целта на проекта бе да разпознае игрите и спорта като инструмент за взаимно разбиране между хората, посредничество между културите и разпространение на универсални ценности. Благодарение на този проект, младежи от партньорските държави в него, имаха възможност да научат за социалното включване и междукултурния диалог чрез спорт и игри и как могат да бъдат използвани те като методи за работа, насърчавайки някои от европейските ценности като толерантност, приобщаване, солидарност и уважение.



Знанията, които те придобиха, ще им помогнат да работят на местно ниво в местните общности и да разработят свои собствени информационни, комуникационни и медийни инструменти и материали, да организират осведомителни кампании за приобщаването на млади хора от уязвими групи чрез спорт и игри. Комплект от различни дейности помогна на участващите организации да подобрят своите възможности за използване на спорта и игрите като методи за работа с младежи и насърчаване на общочовешки ценности. В проекта бяха стартирани и тествани нови методи чрез осведомителни кампании относно социалното приобщаване на млади хора от уязвими групи чрез спорт и игри, обучи младежи как да популяризират универсалните правила на спорта в местната общност и да се борят с нетолерантността, дискриминацията и социалното изключване на местно и международно ниво.



Партньорски организации в проект „(Re) Play for Inclusion“:

• “New Vision” от Тирана – Албания;

• “Red Cross Novo Sarajevo” от Сараево – Босна и Херцеговина;

• Клуб по плуване за хора с увреждания “SPID” от Сараево – Босна и Херцеговина;

• “International Development Alliance Network” от София – България;

• “Асоциация за развитие на българския спорт” от София – България;

• Udruga “Impress” от Дарувар – Хърватия;

• “Eurotender Association” от Сегед – Унгария;

• “Council for prevention of juvenile delinquency” от Кавадарци – Северна Македония;

• Спортен клуб по кик-бокс “Budo” от Кавадарци – Северна Македония;

• Клуб по тенис на маса за хора с увреждания “Nais” от Ниш – Сърбия;

• Клуб за овластяване на младежта 018 (KOM 018) от Ниш – Сърбия.



Проект “(Re) Play for Inclusion“ е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.



