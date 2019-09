Тайсън Фюри: Ще се бия като мексиканец срещу о Валин

GYPSY KING EL REY New nickname for @Tyson_Fury , as he prepares for his Mexican Independence Day Weekend bout. pic.twitter.com/CLhWFdXp6C

Линейният шампион в тежка категорияе готов да сподели ринга с непобедениятслед седмица в Невада. 31-годишният Фюри смята да се забавлява в битката със своя по-млад опонент и ще се бие в мексикански стил. Победата е от изключително голямо значение за Тайсън, защото след нея той ще проведе реванш с шампиона Дионтей Уайлдър.Битката между двамата вече е уредена за февруари следващата година, а загуба ще обърка сериозно тези планове. Фюри ще влезе уверен в тази среща и ще търси забавлението в нея:

“Ще търся забавление в битката с Ото Валин. Битката ни ще бъде в седмицата на Денят на независимостта на Мексико. Ще се бия като мексиканец. Нека си признаем истината. В битката с Уайлдър бях неактивен дълго време и това беше първия път от години, в който поех сериозен удар.

Може би този удар няма да ми направи нищо днес. Не мисля, че е важна силата на удара, а по-скоро скоростта, с която ти вкарват следващия удар. Завърших страхотен тренировъчен лагер. Чувствам се силен и на 14-ти септември влизам за война с Валин.”

