Надал: Имах малко късмет срещу Беретини

Rafa Nadal will face Daniil Medvedev on Sunday in the men’s singles final!#USOpen pic.twitter.com/sUjehAr4HB — US Open Tennis (@usopen) 7 септември 2019 г.

Рафаел Надал се класира за финала на Откритото първенство на САЩ след победа в три сета над италианеца Матео Беретини със 7:6(6), 6:4, 6:1 за 2:39 часа игра.Поставеният под №2 испанец ще срещне в спора за титлата руснака Даниил Медведев, който в първия полуфинал надигра Григор Димитров със 7:6 (5), 6:4, 6:3.Надал преследва четвърта титла на US Open и общо 19-а на турнири от големия шлем. Испанецът е за 27-и път на финал на турнир от шлема.