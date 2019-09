Хабиб – Порие: Прелюдия към реванш с Конър или шока на годината

Сред пустинните пясъци на Арабския полуостров Хабиб Нурмагомедов – Орела ще направи своето дългоочаквано завръщане в октагона. Непобедената руска машина ще защитава за втори път титлата на UFC в лека категория срещу междинния шампион Дъстин Порие – Диаманта (САЩ) на шоу в Абу Даби тази вечер.

5-рундовото дерби от UFC 242 е класически сблъсък между страйкър и граплър. Агресивният стил на дагестанеца ще се изправи срещу комплексните умения на американския биткаджия.

Впечатляващата серия на Нурмагомедов от 27 поредни победи в 27 поредни мача е стряскаща. Никой друг елитен ММА боец няма подобно постижение. Още по-страховит е начинът, по който Хабиб размазва най-добрите бойци в UFC. Той направи на пух и прах Конър Макгрегър в своя последен мач.

Най-касовият ММА сблъсък на всички времена беше помрачен от мелето след срещата. Заради своя изблик на ярост Нурмагомедов получи жестока санкция. Близо година той нямаше право да влиза в октагона, а освен това отнесе рекорда глоба от 500 000 долара.

Руснакът първоначално обяви, че подобно наказание може да означава край на неговата кариера. След това размисли. Орела е готов отново да полети и ще има пълната подкрепа на мюсюлманските фенове в Абу Даби.



Порие е в серия от четири поредни победи над невероятно класни опоненти. Той се справи с Антъни Петис, Джъстин Гейтчи, Еди Алварес и Макс Халауей.

Впечатляващата форма на Диаманта и успехите над бивши и настоящи шампиони ще донесе огромна увереност за една от звездите на Американ Топ Тийм. Именно във Флорида той има страхотна възможност да прави спаринги с Колби Ковингтън, чийто стил е много близък до този на Нурмагомедов. Борбата винаги е била най-силното оръжие на руснака, с което той прегазва своите съперници.

Според много анализатори шансовете на Порие да направи шокираща изненада зависят много от това дали той ще успее да задържи руснака в стойка. Дори и битката да отиде на земя, американецът има жокер в ръката. Неговият черен колан по жиужицу може да влезе в употреба. По същия начин, както бразилския ветеран Фабрисио Вердум шокира преди няколко години класния борец Кейн Веласкес в мач за титлата в тежка категория.

В цялото уравнение място намира и Конър Макгрегър. Ирландецът изплува от алкохолното забвението, в което беше изпаднал през последните месеци. Сякаш от нищото се появи клип, в който напада възрастен човек в бар.

Does a win over Khabib make @DustinPoirier the lightweight GOAT? He certainly seems to think so. #UFC242 pic.twitter.com/8xl3tlLhk0 — MMA Junkie (@MMAjunkie) 6 септември 2019 г.

Видеото беше публикувано половин година след инцидента и почти съвпадна с първото интервю на бившия шампион за ESPN от доста време насам. Във въпросния разговор Макгрегър не приличаше на себе си. Беше смирен, поднасяше извинения и говореше с уважение за своя най-голям враг и съперник Нейт Диас. Всичко това броени дни преди битката между Порие и Хабиб. Дали е случайно? Или просто хитрата лисица Дейна Уайт отново надушва мириса на 9-цифрените приходи от евентуален реванш между Нурмагомедов и Макгрегър.