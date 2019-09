Тенис Надал се разправи с Беретини и достигна до финала на US Open 07 септември 2019 | 05:28 - Обновена 0



Беретини бе равностоен на Надал само в първия сет, в който спаси общо 6 точки за пробив, но успя да докара нещата до тайбрек. Там италианецът дори поведе с 4:0 с два минипробива и държеше нещата в свои ръце. Той имаше два сетпойнта при 6:4 на свой сервис, но успя да пропилее и двете възможности и в крайна сметка Надал обърна тайбрека в своя полза до 8:6.



В началото на втория сет Беретини все още успяваше да се задържи в мача, но в седмия гейм допусна пробив, който се оказа фатален и Надал прибави и този сет на сметката си с 6:4 в своя полза.



Това като че ли окончателно сломи съпротивата на италианеца и в последния сет той успя да спечели само един гейм, докато Надал бе във вихъра си и безпощадно довърши съперника си с 6:1 в своя полза.

Беретини направи 9 аса в мача, но в геймовете на Надал не успя да стигне до нито една точка за пробив. Той направи 37 уинъра, но и 44 непредизвикани грешки. Именно в този компонент си пролича разликата с Надал, който имаше 30 уинъра в срещата, но допусна едва 18 непредизвикани грешки.



Така Надал достигна до 5-ия си финал на US Open и общо 27-ия в турнирите от Големия шлем. В неделя той ще опита да спечели четвъртата си титла в Ню Йорк и общо 19-ата в турнирите от Големия шлем.



