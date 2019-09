Серина Уилямс отново протяга ръце към мечтания рекорд

Тенис

37-годишната Серина Уилямс излиза днес за рекордна титла от “Големия шлем”. Американката държи рекорда в “Оупън ерата” с 23-те си титли на сингъл, а ако спечели днес, ще изравни и върховото постижение за всички времена, което към днешна дата принадлежи на австралийката Маргарет Корт. Съперничка на Серина на финала ще бъде по-младата с 18 години от нея канадка Бианка Андрееску. Битката за ценния трофей на последния за годината турнир от “Големия шлем” започва точно в 23,00 часа българско време на “Артър Аш Стейдиъм”.



Серина загуби миналата година драматичния финал с японката Наоми Осака, а този сезон отстъпи пред румънката Симона Халеп на финала на “Уимбълдън”. Дали този път Уилямс ще успее да се пребори за трофея?



Любопитно за отбелязване е, че единствената среща между двете финалистки в Ню Йорк досега бе спечелена от тийнейджърката, при това съвсем наскоро - на финала на големия турнир в Торонто. Разбира се, трябва да се уточни, че американката се отказа поради контузия още в началото на мача - при 3:1 за Андрееску в първия сет. Сега залогът, разбира се, е много по-голям - Серина гони велик рекорд, а Андрееску за първи път в кариерата си е на финал на турнир от “Големия шлем”.



Едната тенисистка има общо 72 титли на сингъл в кариерата си, а другата - дебютантката на US Open, едва 2. По-рано тази година канадката грабна трофея и на друг голям турнир - този в Индиън Уелс. Със страхотното си представяне в Ню Йорк Андрееску стана първата дебютантка, класирала се на финала на US Open след по-голямата сестра на Серина - Винъс Уилямс (1997). Интересен факт за Серина пък е, че първата титла от “Шлема” за Серина е именно на US Open, преди 20 години. Тогава тя побеждава утвърдилата се вече като звезда по това време швейцарка Мартина Хингис с 6:3, 7:6 (3).



Опитната Серина Уилямс или младата дебютантка Бианка Андрееску - коя от двете тенисистки ще отвори нова страница в историята на световния тенис? До отговора на този въпрос ни делят по-малко от 24 часа.