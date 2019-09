ММА Крис Сайборг получи най-тлъстия ММА договор за жена в историята 06 септември 2019 | 23:01 0



Мегазвездата Крис Сайборг е получила най-тлъстия договор в историята на женското ММА. За това загатна президентът на „Белатор“ Скот Кокър. Той направи уникален удар, след като привлече бразилката. Южноамериканката се раздели с грандиозен скандал с UFC. Тя влезе във война с Дейна Уайт. След като не успя да получи реванш с Аманда Нунес, договорът на Сайборг не беше продължен. Fighters if you’re tired of letting a promoter keep 80% of the revenue you make then you can’t be afraid to become a free agent. Know your value. https://t.co/X3sRtLK5KL — Meet @CrisCyborg at #Bellator226 (@criscyborg) 3 септември 2019 г. „Искаме всички да бъдат добре платени – обяви Кокър. – В миналото добре сме се разбирали с нея. Сега вече е много по-голяма звезда, отколкото преди 10 години, когато работех с нея в „Страйкфорс“.“ За битката с Аманда Нунес Сайборг получи коласалните $500 000. За сравнение през 2017-а Ронда Раузи изкара само за годината $11 млн.

