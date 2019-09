Дейна Уайт би шута на Би Джей Пен

Президентът на UFC Дейна Уайт официално обяви, че кариерата на легендата Би Джей Пен в организацията е приключила. Причина за това са двата побоя, в които хаваецът се забърка. Той беше заснет мъртво пиян как се млади пред дискотека. Във втория случай бившият шампион на организацията беше жестоко пребит.

BJ Penn got knocked out in a street fight LMAOO pic.twitter.com/FQw8yC0TK5