Кабал и Фара грабнаха трофея на US Open при двойките

Learning sportsmanship early @juanscabal | @RobertFarah_ | #USOpen pic.twitter.com/dglSZ2O3mL — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019 Пробив в деветия гейм ес оказа решаващ за спечелването на първия сет от страна на колумбийците, а във втората част Кабал и Фара губеха с 3:5, но със серия от 4 поредни гейма пречупиха противниците си и грабнаха трофея.

Team hug + 1 @juanscabal | @RobertFarah_ | #USOpen pic.twitter.com/e6si2sLGFL — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019 Това е втора титла от "Големия шлем" за колумбийците, които триумфираха по-рано това лято и на "Уимбълдън". Кабал и Фара спечелиха днес общо 16-а титла като тандем.



