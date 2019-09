Испания остана непобедена след силен финален щурм срещу Италия и е на 1/4-финал

View this post on Instagram

@fibawc 2019 Ci abbiamo provato fino all'ultimo. Purtroppo non siamo riusciti nell'impresa di battere la Spagna, che ci avrebbe garantito l'accesso ai quarti di finale. Il risultato finale della partita è 67-60 in favore della Spagna. Nonostante tutto, penso che tutti noi siamo orgogliosi di ciò che la nostra Nazionale è riuscita a fare in questo Mondiale. ° [ : @italbasket ] ° ° ° Hashtag: #_TheHouseofBasketball_ #Fiba #FibaWC #Basket #Pallacanestro #Baloncesto #Italia #Italy #ItalBasket #NothingButAzzurri #GigiDatome #LuigiDatome #70 #FirstPost #BestOfTheDay #Photooftheday

