Италия Уанда Нара: Интер взе капитанската лента от Икарди, за да успее да го продаде 06 септември 2019 | 16:49 - Обновена 0



копирано





“Не е развод, Мауро и Интер са като влюбени, които в момента размишляват върху връзката си. Тя се влоши заради много неразбирателства, но желанието му да играе за Интер и любовта към феновете остават. В дългите връзки има много кризи. В крайна сметка двете страни се разделихме с възстановени отношения и без предателство. В Интер се нуждаеха от трансфера на Икарди. Мауро никога не би напуснал клуба като капитан. Отнеха му лентата, за да го продадат, това им беше стратегията. Миналата година той отказа да премине в друг отбор. Отговори им: “Аз съм капитанът и няма да си тръгна”. Оттам взаимоотношенията се развалиха и те имаха други идеи”, сподели Уанда Нара пред “Кориере дела Сера”. Wanda Nara says Mauro Icardi & #Inter are only ‘taking time to reflect’ and that he lost the captaincy because the club wanted to sell him https://t.co/GoKbQcyydG #FCIM #PSG pic.twitter.com/647hLQ7VbD — footballitalia (@footballitalia) 6 септември 2019 г. Запитана дали наистина



“Ще видим за кого цялата тази ситуация се е развила по-добре. Никога не съм имала съмнения около Икарди. Получих 15 оферти, Марота също знаеше за тях. Изчакахме до последния ден на трансферния прозорец не защото сме луди - знаем цената на Икарди. Съдебният спор не беше за пари. Само невежите вярват в това. Ако беше за пари, щеше да напусне още преди 3-4 години, когато Интер не играеше в Шампионската лига. Той остана от любов. Искаше да бъде върнат в тима и да тренира с

Wanda Nara admits while Mauro Icardi is ‘honoured’ to join #PSG, #Juventus were ‘interested’ & she ‘thinks’ the striker will return to #SerieA https://t.co/isBbYKkFhs #FCIM pic.twitter.com/Pb7CjfrIWM — footballitalia (@footballitalia) 6 септември 2019 г. Накрая, Уанда Нара говори за трансфера в Пари Сен Жермен. “Икарди не можеше да каже “не” на ПСЖ. Той има всичко необходимо, за да печели там. Това е клуб, пълен със звезди и за Мауро е чест да бъде сред тях. В края на сезона ще преценим коя е най-добрата опция. Работя за него, но той взима решенията. Аз съм му съпруга, не само агент - познавам го. Знаех, че ще каже “да”. Изборът на ПСЖ дойде след година на полемики и напрежение. Той го направи, също така, за да даде почивка на децата и семейството си. Хората мислят ли, когато говорят? Как може да не искам най-доброто за Мауро? Най-доброто за него е такова и за мен. Аз не съм злодеят в тази история, а тази, която намери решение. Беше трудно да се измъкнем от тази ситуация чрез отбор от нивото на ПСЖ. Нашето решение прави него, мен и семейството ни горди. Като агент, аз успях да вложа най-доброто от себе си без да предавам нито по-голямата част от феновете, които го обичат, нито Интер”, завърши тя. Агентът и съпруга на Мауро Икарди - Уанда Нара, говори след трансфера на играча в Пари Сен Жермен за цялата ситуация около него в Интер в месеците преди преотстъпването му във френския клуб.“Не е развод, Мауро и Интер са като влюбени, които в момента размишляват върху връзката си. Тя се влоши заради много неразбирателства, но желанието му да играе за Интер и любовта към феновете остават. В дългите връзки има много кризи. В крайна сметка двете страни се разделихме с възстановени отношения и без предателство. В Интер се нуждаеха от трансфера на Икарди. Мауро никога не би напуснал клуба като капитан. Отнеха му лентата, за да го продадат, това им беше стратегията. Миналата година той отказа да премине в друг отбор. Отговори им: “Аз съм капитанът и няма да си тръгна”. Оттам взаимоотношенията се развалиха и те имаха други идеи”, сподели Уанда Нара пред “Кориере дела Сера”.Запитана дали наистина Ювентус са предлагали за Икарди 50 млн. евро плюс Гонсало Игуаин през януари, тя отвърна: “Няма да споменавам името на отбора, но другият играч пристигна в Милано, но не в Интер. Ако Мауро ясно беше назовал името на тима, нещата щяха да се развият различно. Той не отказа да пътува за Виена (за мача с Рапид от Лига Европа - б.р.), не стана така. По това време той играеше с болки в коляното. Когато му отнеха капитанската лента, той заяви: “За да играя, не е нужно само тялото, а най-вече душата”. Това ме съсипа тогава. В Интер знаеха, че той вече беше ходил на три пъти в Барселона за лечение”, каза още съпругата на играча.“Ще видим за кого цялата тази ситуация се е развила по-добре. Никога не съм имала съмнения около Икарди. Получих 15 оферти, Марота също знаеше за тях. Изчакахме до последния ден на трансферния прозорец не защото сме луди - знаем цената на Икарди. Съдебният спор не беше за пари. Само невежите вярват в това. Ако беше за пари, щеше да напусне още преди 3-4 години, когато Интер не играеше в Шампионската лига. Той остана от любов. Искаше да бъде върнат в тима и да тренира с Антонио Конте . Кой знае докъде щеше да стигне с него? Икарди беше капитан на Интер, той никога не би преминал в Ювентус. С Паратичи сме приятели, той беше заинтересован и ще продължим да поддължаме връзка. Икарди обича да играе в Италия, познава добре първенството и вкара 135 гола. Мисля, че ще се върне. Не знам къде и как, но приоритетът му винаги ще е Интер”, добави тя.Накрая, Уанда Нара говори за трансфера в Пари Сен Жермен. “Икарди не можеше да каже “не” на ПСЖ. Той има всичко необходимо, за да печели там. Това е клуб, пълен със звезди и за Мауро е чест да бъде сред тях. В края на сезона ще преценим коя е най-добрата опция. Работя за него, но той взима решенията. Аз съм му съпруга, не само агент - познавам го. Знаех, че ще каже “да”. Изборът на ПСЖ дойде след година на полемики и напрежение. Той го направи, също така, за да даде почивка на децата и семейството си. Хората мислят ли, когато говорят? Как може да не искам най-доброто за Мауро? Най-доброто за него е такова и за мен. Аз не съм злодеят в тази история, а тази, която намери решение. Беше трудно да се измъкнем от тази ситуация чрез отбор от нивото на ПСЖ. Нашето решение прави него, мен и семейството ни горди. Като агент, аз успях да вложа най-доброто от себе си без да предавам нито по-голямата част от феновете, които го обичат, нито Интер”, завърши тя.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1715 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1