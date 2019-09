Лека атлетика Семеня подписа договор с женски футболен отбор 06 септември 2019 | 16:47 0



View this post on Instagram A post shared by Caster Semenya (@castersemenya800m) on Sep 6, 2019 at 1:57am PDT “Очаквам с нетърпение това ново пътуване, оценявам любовта и подкрепата, които вече получих от отбора”, каза Семеня пред сайта на клуба.



Футболен клуб JVW беше създаден през 2013 г. от настоящата капитанка на националния отбор на Южна Африка Джанин ван Вик.



Тя сподели, че е “голяма чест”, че Семеня е избрала JVW. Семеня е подписала договор да играе през 2020 г., тъй като трансферният прозорец за предстоящия сезон вече е затворен.



